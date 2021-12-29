Армения построит железную дорогу в Азербайджан
Кабмин Армении начинает подготовку к строительству железной дороги в Азербайджан. Участок соединит населённые пункты Ерасх и Горадиз. Об этом заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Армении.
По словам Пашиняна, открытие данного железнодорожного сообщения содержит определенные проблемы и опасности, но вместе с тем и большие возможности.
Решение о строительстве участка соединяющего закавказские республики было принято в ходе консультаций лидеров двух стран Ильхама Алиева и Никола Пашиняна 15 декабря в Брюсселе. Договоренность об этом была достигнута трехсторонней рабочей группой вице-премьеров Армении, России и Азербайджана по открытию региональных коммуникаций.
Длинна будущей магистрали будет порядка 340 км. Как заявили в Ереване, маршрут будет действовать по международным правилам железнодорожных перевозок, на принципах взаимности, в рамках суверенитета и юрисдикций стран, по территориям которых он будет проходить. Ожидается, что после запуска данного участка Армения получит связь с Россией и Ираном, а Азербайджан с Нахичеванской Автономной Республикой.
Ранее в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» глава Центра политических инноваций и технологий Мубариз Ахмедоглу заявил, что официальный Баку готов прислушаться к мнению Кремля в вопросах снятия напряженности на армяно-азербайджанской границе.
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