Армения построит железную дорогу в Азербайджан

Решение о строительстве участка соединяющего закавказские республики было принято в ходе консультаций лидеров двух стран Ильхама Алиева и Никола Пашиняна 15 декабря в Брюсселе. Договоренность об этом была достигнута трехсторонней рабочей группой вице-премьеров Армении, России и Азербайджана по открытию региональных коммуникаций.

Длинна будущей магистрали будет порядка 340 км. Как заявили в Ереване, маршрут будет действовать по международным правилам железнодорожных перевозок, на принципах взаимности, в рамках суверенитета и юрисдикций стран, по территориям которых он будет проходить. Ожидается, что после запуска данного участка Армения получит связь с Россией и Ираном, а Азербайджан с Нахичеванской Автономной Республикой.

Ранее в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» глава Центра политических инноваций и технологий Мубариз Ахмедоглу заявил, что официальный Баку готов прислушаться к мнению Кремля в вопросах снятия напряженности на армяно-азербайджанской границе.

