Захарова: РФ приветствует участие ЕС в делимитации армяно-азербайджанской границы

Россия приветствует поддержку Евросоюзом международных усилий Еревана и Баку по делимитации армяно-азербайджанской границы. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Армения обратилась к России за помощью в защите её территориальной целостности

По ее словам, Россия продолжит оказывать Азербайджану и Армении необходимую поддержку, в том числе консультативную.

Директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявлял, что для того, чтобы отношения Армении и Турции наладились, необходимо разблокировать армяно-азербайджанские проблемы.

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ФОТО: РИА Новости/Валерий Мельников
ТЕГИ:АрменияАзербайджанРоссия
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