Захарова: РФ приветствует участие ЕС в делимитации армяно-азербайджанской границы
Россия приветствует поддержку Евросоюзом международных усилий Еревана и Баку по делимитации армяно-азербайджанской границы. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, Россия продолжит оказывать Азербайджану и Армении необходимую поддержку, в том числе консультативную.
Директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявлял, что для того, чтобы отношения Армении и Турции наладились, необходимо разблокировать армяно-азербайджанские проблемы.
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