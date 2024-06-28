Армения подтвердила участие в саммите НАТО 9-11 июля
28 июня 202420:40
Армению пригласили на саммит Североатлантического альянса, который пройдет в Вашингтоне 9-11 июля, представители Еревана посетят мероприятие. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на официального представителя МИД Армении Ани Бадалян.
Отмечается, что всего в работе саммита будут участвовать 32 государства, входящих в НАТО, и представители ряда приглашенных стран.
Ранее США пригласили глав МИД Израиля и арабских стран на саммит НАТО в Вашингтоне.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru