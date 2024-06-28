Армения подтвердила участие в саммите НАТО 9-11 июля

Армению пригласили на саммит Североатлантического альянса, который пройдет в Вашингтоне 9-11 июля, представители Еревана посетят мероприятие. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на официального представителя МИД Армении Ани Бадалян.

Белый дом заявил, что Украину не пригласят в НАТО на предстоящем саммите

Отмечается, что всего в работе саммита будут участвовать 32 государства, входящих в НАТО, и представители ряда приглашенных стран.

Ранее США пригласили глав МИД Израиля и арабских стран на саммит НАТО в Вашингтоне.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ВашингтонАрменияСаммитНАТО

Горячие новости

Все новости

партнеры