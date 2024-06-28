СМИ: США пригласили Израиль и арабские страны на саммит НАТО

США пригласили глав МИД Израиля и арабских стран на юбилейный 75-й саммит НАТО в Вашингтоне, это может спровоцировать рост напряженности из-за разногласий сторон по ситуации в секторе Газа. Об этом пишет Financial Times.

По данным газеты, на мероприятие приглашены главы всех 32 союзных стран и правительств, первые лица государств-партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе (Австралии, Японии, Новой Зеландии, Южной Кореи). В числе приглашенных также Египет, Иордания, Катар, Тунис, ОАЭ, Бахрейн.

Аналитики считают, что США, привлекая Израиль и арабские государства, хотят представить себя как «сплачивающее звено» и продемонстрировать ценность союзных организаций.

Саммит НАТО в Вашингтоне состоится 9-11 июля. Как сообщал директор по европейским делам американского совета национальной безопасности Майкл Карпентер, на мероприятии Украина не получит членства в альянсе, напоминает Ura.ru.

