Армения и Азербайджан примут участие в консультациях в Москве

Армения и Азербайджан подтвердили свое участие в консультациях в Москве. Об этом сообщил МИД РФ. По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, идет активная подготовка к переговорам.

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Российский лидер Владимир Путин накануне обратился с призывом прекратить боевые действия в Карабахе, сообщает RT.

Главы МИД Армении и Азербайджана приглашены в Россию 9 октября на консультации по Нагорному Карабаху.

Накануне сообщалось о том, что в Нагорном Карабахе были ранены три российских журналиста. Двое из них получили ранения средней тяжести, состояние еще одного медики оценивают как тяжелое.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Нагорный КарабахАзербайджанАрмения
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