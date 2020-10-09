Армения и Азербайджан примут участие в консультациях в Москве
Армения и Азербайджан подтвердили свое участие в консультациях в Москве. Об этом сообщил МИД РФ. По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, идет активная подготовка к переговорам.
Российский лидер Владимир Путин накануне обратился с призывом прекратить боевые действия в Карабахе, сообщает RT.
Главы МИД Армении и Азербайджана приглашены в Россию 9 октября на консультации по Нагорному Карабаху.
Накануне сообщалось о том, что в Нагорном Карабахе были ранены три российских журналиста. Двое из них получили ранения средней тяжести, состояние еще одного медики оценивают как тяжелое.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,3 млн+11 493 / сут.
Умерли
22 056+191 / сут.
Выздоровели
1,0 млн+7 054 / сут.
- Названы возможные причины отказа Трампа от дебатов
- Армения и Азербайджан примут участие в консультациях в Москве
- «Сбер» предсказал пик заболеваемости коронавирусом в России
- Женщина на Урале держала полгода новорожденного ребенка в шкафу
- ЦИК Киргизии порекомендовал парламенту снизить избирательный порог
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru