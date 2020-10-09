Армения и Азербайджан примут участие в консультациях в Москве

Российский лидер Владимир Путин накануне обратился с призывом прекратить боевые действия в Карабахе, сообщает RT.

Главы МИД Армении и Азербайджана приглашены в Россию 9 октября на консультации по Нагорному Карабаху.

Накануне сообщалось о том, что в Нагорном Карабахе были ранены три российских журналиста. Двое из них получили ранения средней тяжести, состояние еще одного медики оценивают как тяжелое.

