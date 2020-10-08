Пашинян ожидает признание Францией независимости Карабаха

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что ожидает признания Францией независимости Нагорного Карабаха. Об этом сообщает Интерфакс.

Как отмечает агентство, соответствующее заявление он сделал в интервью французскому телеканалу Tv5Monde. По мнению Пашиняна, «выраженная президентом Франции Макроном обеспокоенность не имеет иного варианта решения, поскольку все это может перерасти в большую гуманитарную катастрофу".

Пашинян добавил также, что в результате конфликта может появиться террористическая волна, что станет угрозой глобальной безопасности.

Ранее стало известно, что власти Армении запретили агитацию против обороноспособности страны и Карабаха, таким образом ужесточив военное положение в стране.







