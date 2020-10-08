В МИД рассказали о состоянии раненых российских журналистов в Карабахе

В МИД РФ рассказали о состоянии трех российских журналистов, которые работали на территории военных действий в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МИД Марию Захарову.

Как отмечается, два журналиста получили ранения средней тяжести. Состояние еще одного журналиста оценивается как тяжелое. Все трое будут прооперированы.

По словам Захаровой, после того, как журналисты будут готовы к передвижению, их доставят в Ереван.

Ранее глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев в эфире НСН рассказал, что большого количества журналистов в районе армяно-азербайджанского конфликта нет.

Напомним, ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября, на спорной территории идут активные боестолкновения. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация.

