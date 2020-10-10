Армения и Азербайджан обменялись обвинениями насчет военных действий в Нагорном Карабахе после начала перемирия
После введения режима прекращения огня в Нагорном Карабахе представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что Азербайджан нанес ракетный удар по армянскому Капану.
«Несколько минут назад был нанесен ракетный удар по городу Капан. Есть убитые и раненые», - цитирует РИА Новости Ованнисяна.
В свою очередь минобороны Азербайджана опровергло эту информацию, назвав ее «ложью и провокацией противника».
Режим прекращения огня в Нагорном Карабахе вступил в силу в 12:00 (11:00 мск). Таких договоренностей достигли главы внешнеполитических ведомств России, Азербайджана и Армении на переговорах в Москве.
Армия непризнанной НКР получила приказ прекратить огонь. Об этом заявила пресс-секретарь ведомства Армении Шушан Степанян информационному центру «Арцах».
«Подразделениям Армии обороны Карабаха приказано прекратить огонь», - сообщила Степанян.
Напомним, по итогам переговоров в Москве министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана Сергея Лаврова, Зограба Мнацаканяна и Джейхуна Байрамова по ситуации в Нагорном Карабахе стороны конфликта договорились о введении режима прекращения огня с 12:00 10 октября. Перемирие вводится для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших, сказано в заявлении глав трех МИД.
Обострение вооружённого конфликта в Нагорном Карабахе началось 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в атаках населённых пунктов на линии соприкосновения республик. Нагорный Карабах заявил об обстрелах мирного населения, ввёл военное положение и всеобщую мобилизацию.
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