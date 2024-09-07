Аргентина призвала МУС выдать ордер на арест президента Венесуэлы
Аргентина призвала прокурора Международного уголовного суда обратиться с просьбой о выдаче ордера на арест президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом сообщили в аргентинском МИД.
«На фоне ухудшения ситуации в Венесуэле после 28 июля и совершения новых деяний, которые можно рассматривать как преступления против человечности, Аргентина настоятельно призывает прокурора... обратиться в палату предварительного производства с просьбой выдать ордер на арест Николаса Мадуро» — указано в заявлении.
Кроме того, Буэнос-Айрес призвал арестовать других руководителей венесуэльского правительства.
В конце июля в Венесуэле состоялись президентские выборы, по официальным данным, победу на них одержал Николас Мадуро. Оппозиция республики не признала результаты голосования, на этом фоне в Каракасе начались массовые протесты. Позже стало известно, что девять стран Латинской Америки, в том числе Аргентина, потребовали пересмотреть итоги выборов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru