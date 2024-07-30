«Буря уляжется»: Протесты в Венесуэле не приведут Мадуро к гражданской войне

По его словам, Мадуро зарекомендовал себя как сильный политик, который не сдается при встрече с трудностями.

«Позиции Мадуро сильны. Не будем забывать, что он уже прошел через серьезные «шторма», он умеет держать власть, он себя зарекомендовал как сильный политик, который не пасует перед трудностями. Сколько было этих протестов и митингов в Венесуэле! Соединенные Штаты пытаются Мадуро сковырнуть, но до сих пор у них не очень получалось. Риск гражданской войны есть всегда, так как политика - вещь непредсказуемая. Ну вот на сегодняшний день пока нет ничего страшного, какие там у кого карты в рукаве - пока неизвестно», - заключил эксперт.

Ранее власти Венесуэлы предупреждали об «операции по вмешательству в избирательный процесс» со стороны иностранных государств, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Председатель Национального избирательного совета республики Элвис Аморосо отмечал «сильную и необратимую тенденцию».

