«Буря уляжется»: Протесты в Венесуэле не приведут Мадуро к гражданской войне
Президент Венесуэлы Мадуро проходил через серьезные «шторма», он умеет держать власть, его позиции сильны, нынешние протесты не возымеют серьезных последствий, заявил в эфире НСН Борис Мартынов.
Протесты в Венесуэле улягутся, ведь президент страны Николас Мадуро «умеет держать власть», сказал в беседе с НСН профессор МГИМО Борис Мартынов.
Мадуро накануне утром объявил о своей победе по итогам новых выборов главы государства. После подсчета 80% бюллетеней он набирал 51,2%, а оппозиционер Эдмундо Гонсалес - 44,2% голосов. Из-за несогласия с результатами президентских выборов в стране вспыхнули беспорядки. Мартынов отметил, что некоторые крупные страны еще не высказались против итогов выборов, так что делать выводы рано.
«В Венесуэле сейчас наблюдается раскол. Однако давайте не будем забывать, что против результатов президентских выборов в Венесуэле не высказались такие крупные страны, как Бразилия, Колумбия и другие. Мне кажется, эта буря уляжется, не думаю, что будут какие-то серьезные драматические последствия. Тем более не нужно забывать, что Мадуро хорошо поработал с армией, которая в свое время его поддержала, иначе его бы «снесли» еще в 2019 году. Наверное, сейчас он опирается на силовые структуры, тогда с ним вообще будет трудно что-то поделать», - сказал собеседник НСН.
По его словам, Мадуро зарекомендовал себя как сильный политик, который не сдается при встрече с трудностями.
«Позиции Мадуро сильны. Не будем забывать, что он уже прошел через серьезные «шторма», он умеет держать власть, он себя зарекомендовал как сильный политик, который не пасует перед трудностями. Сколько было этих протестов и митингов в Венесуэле! Соединенные Штаты пытаются Мадуро сковырнуть, но до сих пор у них не очень получалось. Риск гражданской войны есть всегда, так как политика - вещь непредсказуемая. Ну вот на сегодняшний день пока нет ничего страшного, какие там у кого карты в рукаве - пока неизвестно», - заключил эксперт.
Ранее власти Венесуэлы предупреждали об «операции по вмешательству в избирательный процесс» со стороны иностранных государств, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Председатель Национального избирательного совета республики Элвис Аморосо отмечал «сильную и необратимую тенденцию».
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