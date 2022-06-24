Путин обвинил Запад в циничном отношении к проблемам развивающихся стран
Президент России Владимир Путин обвинил Запад в циничном отношении к продовольственным проблемам развивающихся стран. Об этом он заявил на встрече в формате «БРИКС плюс» в режиме видеоконференции.
По его мнению, скачок цен на зерно больше всего ударил именно по развивающимся рынкам, а страны Запада «искусственно развивают истерику», связанную с доставкой украинского зерна через черноморские порты.
Ранее главный научный сотрудник Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Василий Узун в беседе с Тelegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что угроза голода в бедных странах и среди незащищенных слоев населения в более развитых странах существует давно, однако без мира во всем мире предотвратить эту катастрофу невозможно.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru