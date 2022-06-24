Путин обвинил Запад в циничном отношении к проблемам развивающихся стран

Президент России Владимир Путин обвинил Запад в циничном отношении к продовольственным проблемам развивающихся стран. Об этом он заявил на встрече в формате «БРИКС плюс» в режиме видеоконференции.

По его мнению, скачок цен на зерно больше всего ударил именно по развивающимся рынкам, а страны Запада «искусственно развивают истерику», связанную с доставкой украинского зерна через черноморские порты.