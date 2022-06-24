Путин заявил, что Россия готова поставлять энергоносители, удобрения и зерно

В ходе заседания в формате «БРИКС плюс» он подчеркнул, что Россия является «значимым и ответственным участником мирового рынка продовольствия».

«Мы, безусловно, готовы и далее добросовестно исполнять все свои контрактные обязательства по поставке сельхозтоваров, удобрений, энергоносителей и другой критически важной продукции», - заключил российский лидер.

Ранее глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что все желающие покупать российское продовольствие и удобрения могут это делать совершенно свободно, сообщает RT.

