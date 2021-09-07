Арестовичу посоветовали поехать в «Талибан» после слов об образованных афганцах
Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков резко отреагировал на слова советника главы офиса президента Алексея Арестовича о "более образованных" афганцах, порекомендовав ему поехать работать в "Талибан" (запрещенная в РФ организация).
"Может тогда поехать спикером чего-то в "Талибан", если они там более опытные, образованные, и может поделиться своим опытом именно там. Думаю, он там будет полезен", - заявил Разумков в эфире телеканала "Украина 24".
Арестович накануне заявил, что Украина может принять 5 тысяч афганских беженцев. По его словам, мигранты не доставят проблем, поскольку они нередко "гораздо более образованы, чем средний украинец".
В августе НСН передавала, что минобороны России объявило об эвакуации из Афганистана 500 граждан России, Украины и стран ОДКБ.
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