«Будут новые». В Совфеде не удивились сносу памятника дружбы в Киеве

Монумент вернется на свое место в «короткий исторический период», заявил сенатор Сергей Цеков.

Власти Киева демонтировали памятный знак, посвященный дружбе украинской столицы и Москвы. Он был установлен в 2001 году, в 2015 неизвестные разрисовали памятник в цвета украинского флага. По словам депутата городской рады Алины Михайловой, монумент поместят в «музей тоталитаризма».

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что памятный знак сможет вернуться на место в достаточно короткие для истории сроки, поскольку русофобия – это тупиковый путь для Украины.

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«Сейчас нацики у власти, причем представители крайнего национализма, выходцы из западной Украины. Они навязали украинцам эту нацистскую идеологию, которая основывается на русофобии и русоненавистничестве. Сейчас это принимает крайние формы, идет война на востоке. Они считают, что борьба со всем российским – это высшее проявление патриотизма. На самом деле настоящие патриоты, которые видят далеко вперед, помнят, что Россия сделала для Украины. Россия создала украинское государство, территорию современной Украины», - напомнил сенатор.

Цеков подчеркнул, что власти идут на поводу у националистов, однако это не позволяет Украине развиваться как государству.

«Поразительная ситуация – власти, находясь под давлением крайних националистов, делают то, что делают, однако никакого эффекта это не дает. Украина не становится процветающим, уважаемым государством. Вообще политика современной Украины вызывает большое раздражение и недоумение. Деятельность современных украинских властей - это политика деменции, слабоумия. Они делают такое, что нормальному человеку в голову прийти не может», - посетовал политик.

По мнению Цекова, в ближайшем будущем украинские политики восстановят не только памятник, но и отношения с РФ.

«Патриотами будут те, кто будут всё восстанавливать, в том числе дружбу с Россией. Памятник этот будет восстановлен со временем, и новые будут памятники. Не хочу определять сроки, через пять лет или через десять это произойдет. Я считаю, что и 20, и 30 лет – это короткий период. Восстановление произойдет, это будет не один и не два года, но всё же быстро. Семь лет они на этой русофобии живут и уже явно буксуют, поэтому придумывают такие вот действия, как разрушения этого монумента», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».

Ранее сопредседатель украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» (ОПЗЖ) Юрий Бойко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что президент Украины на встрече со своим американским коллегой Джо Байденом не сумел найти новые решения для урегулирования конфликта в Донбассе, что являлось его основной задачей.

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ФОТО: facebook.com/MAlina.Mykhailova
ТЕГИ:Российско-украинские ОтношенияКиевПамятникСергей ЦековУкраина
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