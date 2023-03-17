Арестованный за взятку глава Минсельхоза Карелии будет находиться под стражей два месяца

Он будет находиться под стражей два месяца. Он подозревается в получении 10 миллионов рублей. Защита просила отправить главу Минсельхоза под домашний арест, однако суд отказал.

Подозреваемый получил взятку с 2021 по 2022 год от предпринимателя, который незаконно получал субсидии и гранты, предназначенные для мероприятий по развитию сельского хозяйства.

Ранее бывшего мэра Белгорода Антона Иванова задержали по подозрению в получении взяток.

