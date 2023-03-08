СМИ: Экс-мэр Белгорода задержан по подозрению в получении взяток

По данным агентства, экс-мэра подозревают в получении взяток в особо крупном размере.

«В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — отметили правоохранители.

Антон Иванов возглавил администрацию Белгорода в декабре 2021 года. Уже в октябре прошлого года мэр ушел в отставку в связи с переходом на другую работу.

