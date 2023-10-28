AP: США и КНР достигли договоренности о встрече Байдена и Си Цзиньпина

Как отметил собеседник агентства, Вашингтон и Пекин пока не обговорили детали встречи и другие вопросы.

Саммит АТЭС пройдет в Сан-Франциско 11-17 ноября, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Встреча Байдена и Си Цзиньпина в рамках мероприятия станет первой с момента переговоров политиков в Индонезии в ноябре прошлого года.

