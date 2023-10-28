AP: США и КНР достигли договоренности о встрече Байдена и Си Цзиньпина

Стороны достигли принципиального соглашения о встрече президента США Джо Байдена и лидера КНР Си Цзиньпина на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Об этом пишет Associated Press, ссылаясь на американского чиновника.

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Как отметил собеседник агентства, Вашингтон и Пекин пока не обговорили детали встречи и другие вопросы.

Саммит АТЭС пройдет в Сан-Франциско 11-17 ноября, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Встреча Байдена и Си Цзиньпина в рамках мероприятия станет первой с момента переговоров политиков в Индонезии в ноябре прошлого года.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КитайСШАВстречаСи ЦзиньпинДжо Байден

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