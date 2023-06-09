Конгрессмены США призвали немедленно передать Киеву ракеты ATACMS

Одним из авторов законопроекта стал глава комитета по международным делам Палаты представителей, член Республиканской партии Майкл Маккол. Отказ предоставить Украине вооружения затягивает конфликт и «уносит бесчисленные украинские жизни», сказал он.

ATACMS – твердотопливная тактическая баллистическая ракета класса земля - земля. Может применяться на расстояние до 300 километров.

Пресс-служба Пентагона 9 июня объявила о выделении Киеву нового пакета военной помощи на $2,1 миллиарда, передает «Радиоточка НСН».

