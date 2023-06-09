Конгрессмены США призвали немедленно передать Киеву ракеты ATACMS

Группа американских парламентариев представила проект резолюции с призывом к президенту США Джо Байдену незамедлительно передать Украине ракеты ATACMS, пишет РИА Новости.

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Одним из авторов законопроекта стал глава комитета по международным делам Палаты представителей, член Республиканской партии Майкл Маккол. Отказ предоставить Украине вооружения затягивает конфликт и «уносит бесчисленные украинские жизни», сказал он.

ATACMS – твердотопливная тактическая баллистическая ракета класса земля - земля. Может применяться на расстояние до 300 километров.

Пресс-служба Пентагона 9 июня объявила о выделении Киеву нового пакета военной помощи на $2,1 миллиарда, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ru.wikipedia.org/
ТЕГИ:РакетыУкраинаКонгресс США

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