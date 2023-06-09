Конгрессмены США призвали немедленно передать Киеву ракеты ATACMS
Группа американских парламентариев представила проект резолюции с призывом к президенту США Джо Байдену незамедлительно передать Украине ракеты ATACMS, пишет РИА Новости.
Одним из авторов законопроекта стал глава комитета по международным делам Палаты представителей, член Республиканской партии Майкл Маккол. Отказ предоставить Украине вооружения затягивает конфликт и «уносит бесчисленные украинские жизни», сказал он.
ATACMS – твердотопливная тактическая баллистическая ракета класса земля - земля. Может применяться на расстояние до 300 километров.
Пресс-служба Пентагона 9 июня объявила о выделении Киеву нового пакета военной помощи на $2,1 миллиарда, передает «Радиоточка НСН».
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