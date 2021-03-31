Антонов заявил о глубочайшем кризисе в отношениях с США
Посол России в США Анатолий Антонов рассказал, что отношения Москвы и Вашингтона находятся в глубочайшем кризисе. Об этом он заявил, выступая на заседании комитета Совфеда по международным делам, сообщает РИА Новости.
Дипломат отметил, что российская сторона уже несколько лет предпринимает активные и последовательные усилия для выправления уровня двусторонних связей, для налаживания равноправного взаимоуважительного прагматичного диалога. Однако эти усилия не приводят «к изменению траектории двусторонних отношений, так как Вашингтон последовательно разрушает всю архитектуру связей между двумя странами», добавил он.
Антонов напомнил, что США с 2011 года 93 раза расширяли санкции против России, а всего под ограничениями сейчас находятся более 350 граждан и 500 компаний. "Не прекращается русофобская деятельность на Капитолии: за последние годы конгресс принял десять законов, направленных на наказание России. Еще 15 биллей находится на рассмотрении. Разгребать завалы, образовавшиеся за последние годы, будет очень-очень непросто ", — считает посол.
С 21 марта Антонов находится в Москве для консультаций и анализа двусторонних отношений. Такое решение стало реакцией на интервью американского президента Джо Байдена, который ответил утвердительно на вопрос журналиста, считает ли он убийцей Владимира Путина.
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