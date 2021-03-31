Антонов заявил о глубочайшем кризисе в отношениях с США

Посол России в США Анатолий Антонов рассказал, что отношения Москвы и Вашингтона находятся в глубочайшем кризисе. Об этом он заявил, выступая на заседании комитета Совфеда по международным делам, сообщает РИА Новости.

Дипломат отметил, что российская сторона уже несколько лет предпринимает активные и последовательные усилия для выправления уровня двусторонних связей, для налаживания равноправного взаимоуважительного прагматичного диалога. Однако эти усилия не приводят «к изменению траектории двусторонних отношений, так как Вашингтон последовательно разрушает всю архитектуру связей между двумя странами», добавил он.