Антонов: США подталкивают Киев к массовым убийствам населения
США, поставляя вооружение и предоставления разведданные, подталкивает Киев к «массовым убийствам мирного населения», считает посол РФ в США Анатолий Антонов. Слова дипломата приводит пресс-служба российской дипмиссии в своем Telegram-канале.
Посол указал, что накачивание Украины оружием «закручивает спираль конфликта» и повышает угрозы дальнейшей эскалации.
Как отметил Антонов, Вашингтон увеличил передачу вооружений Украине, Киеву доступна тяжелая артиллерия, РСЗО и, вероятно, средства ПВО, сообщает телеканал «360». Посол подчеркнул, что США предоставляют украинским военным разведданные, а также консультируют по действиям на поле боя, пишет Газета.ру.
«По сути, своими провокационными шагами Вашингтон подталкивает киевский режим к массовым убийствам мирного населения. Ко всему прочему здесь попустительствуют продолжающейся отправке на Украину наемников из США», — указал Антонов.
По словам посла, такая ситуация «создает дополнительные риски» в отношениях между крупнейшими ядерными державами.
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