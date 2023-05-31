Антонов: США игнорируют атаки на Москву и поощряют украинских террористов
Заявления США о теракте в Москве с применением беспилотников являются, по сути, «поощрением украинских террористов», считает посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. Слова дипломата приводит Telegram-канал посольства РФ.
Как отметил Антонов, молчание Запада и игнорирование преступлений Киева — «индульгенция» украинской стороне на продолжение бесперспективного противостояния с российской армией.
«Соединенные Штаты сознательно и безвозвратно втягиваются в пучину военных действий в Европе. К слову, столкнуть НАТО и Россию - давняя заветная мечта национал-радикалов в Киеве ... Теракт идет в русле общей политики западников по низвержению нашей страны, превращению ее во второстепенного игрока на международной арене, а лучше – расчленению», — подчеркнул посол.
Антонов указал, что террористическая атака не имела военного смысла, пишет РИА ФАН. Беспилотники нанесли удары по жилым домам, чтобы запугать россиян, «внести разброд и шатание» в общество, подорвать доверие к власти. По словам дипломата, всех причастных к терактам обязательно найдут, и они понесут заслуженное наказание, отмечает телеканал «360».
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