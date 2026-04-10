Россиянам объяснили, как реанимировать превратившийся в «кирпич» смартфон

«Кирпичом» называют смартфон, который перестает подавать признаки жизни, не реагирует на зарядку и не включается. Об этом RT заявил кандидат технических наук, доцент кафедры геоинформационных систем РТУ МИРЭА Алексей Двилянский.

По его словам, в такое состояние смартфон может перейти по нескольким причинам, наиболее опасная из которых - это «вредоносное воздействие». Не менее часто к превращению гаджета в «кирпич» приводит аппаратный отказ критических компонентов.

Эксперт отметил, что следует попробовать подключить смартфон к заведомо исправному и мощному зарядному устройству минимум на полчаса, а затем принудительно его перегрузить.

«Если экран остался чёрным, но при подключении к компьютеру появляется звук обнаружения нового устройства или мигает индикатор, шансы на восстановление данных и работоспособности ещё есть», — указал Двилянский.

Он добавил, что в таком случае нужно обратиться к специалистам, но только в авторизованный сервисный центр с хорошей репутацией.

Ранее владелец сервисного центра «iSupport» Кирилл Майзлер заявил «Радиоточке НСН», что включенный VPN никак не влияет на обычную работу телефонов.

