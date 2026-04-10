Россиянам объяснили, как реанимировать превратившийся в «кирпич» смартфон
«Кирпичом» называют смартфон, который перестает подавать признаки жизни, не реагирует на зарядку и не включается. Об этом RT заявил кандидат технических наук, доцент кафедры геоинформационных систем РТУ МИРЭА Алексей Двилянский.
По его словам, в такое состояние смартфон может перейти по нескольким причинам, наиболее опасная из которых - это «вредоносное воздействие». Не менее часто к превращению гаджета в «кирпич» приводит аппаратный отказ критических компонентов.
Эксперт отметил, что следует попробовать подключить смартфон к заведомо исправному и мощному зарядному устройству минимум на полчаса, а затем принудительно его перегрузить.
«Если экран остался чёрным, но при подключении к компьютеру появляется звук обнаружения нового устройства или мигает индикатор, шансы на восстановление данных и работоспособности ещё есть», — указал Двилянский.
Он добавил, что в таком случае нужно обратиться к специалистам, но только в авторизованный сервисный центр с хорошей репутацией.
Ранее владелец сервисного центра «iSupport» Кирилл Майзлер заявил «Радиоточке НСН», что включенный VPN никак не влияет на обычную работу телефонов.
Горячие новости
- Шохин: Один из бизнесменов пообещал сделать крупный добровольный взнос в бюджет
- Дизайнер Гуляев объяснил причины ухода Стефано Габбана из Dolce & Gabbana
- Россиянам объяснили, как реанимировать превратившийся в «кирпич» смартфон
- В Госдуму внесут законопроект об ограничении информации о нападениях в школах
- СМИ: Глава Белгородской области Гладков может занять пост замминистра
- Экс-замминистра обороны РФ Павла Попова приговорили к 19 годам колонии
- Ресторатор обвинил создателей дорогих куличей в хайпе
- Союз потребителей назвал стоимость набора для кулича
- Два человека погибли при взрыве на складе во Владикавказе
- «Косметикой» не обойдёшься: Блокировка Telegram понизила рейтинги Путина и правительства