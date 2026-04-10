В Белом доме заявили о запасном плане США по Ормузскому проливу
В США настроены очень оптимистично по вопросу переговоров с Ираном. Как пишет RT, об этом заявил глава национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт.
В интервью каналу Fox Business он отметил, что на встречу с иранской делегацие в Пакистане отправится лучшая американская команда.
«У нас также есть запасные планы на случай необходимости», - указал Хассетт, отвечая на вопрос об открытии Ормузского пролива.
Ранее замглавы МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что Ормузский пролив открыт, в том числе для прохода американских судов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
