В Белом доме заявили о запасном плане США по Ормузскому проливу

В США настроены очень оптимистично по вопросу переговоров с Ираном. Как пишет RT, об этом заявил глава национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт.

Иран заявил о победе и усилении контроля над Ормузским проливом

В интервью каналу Fox Business он отметил, что на встречу с иранской делегацие в Пакистане отправится лучшая американская команда.

«У нас также есть запасные планы на случай необходимости», - указал Хассетт, отвечая на вопрос об открытии Ормузского пролива.

Ранее замглавы МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что Ормузский пролив открыт, в том числе для прохода американских судов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: EPA /ТАСС
