Шохин: Один из бизнесменов пообещал сделать крупный добровольный взнос в бюджет

Один из ведущих российских бизнесменов заявил о намерении сделать добровольный взнос в федеральный бюджет. Как пишет RT, об этом журналистам рассказал глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

Глава РСПП предупредил о риске замедления экономического роста России до нуля

По его словам, размер взноса оказался для многих неожиданно большим.

«Никаких просьб со стороны президента РФ и призывов не звучало. Он сказал, что нельзя ограничивать порывы душевные», - заключил глава РСПП.

Ранее Шохин заявил, что в настоящее время условия для введения налога на сверхприбыль отсутствуют, так как «прибыли нет», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:БизнесГосударство и бизнесБюджетРСППАлександр Шохин

Горячие новости

Все новости

партнеры