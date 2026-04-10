Шохин: Один из бизнесменов пообещал сделать крупный добровольный взнос в бюджет
Один из ведущих российских бизнесменов заявил о намерении сделать добровольный взнос в федеральный бюджет. Как пишет RT, об этом журналистам рассказал глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.
По его словам, размер взноса оказался для многих неожиданно большим.
«Никаких просьб со стороны президента РФ и призывов не звучало. Он сказал, что нельзя ограничивать порывы душевные», - заключил глава РСПП.
Ранее Шохин заявил, что в настоящее время условия для введения налога на сверхприбыль отсутствуют, так как «прибыли нет», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
