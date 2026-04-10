Ранее стало известно, что сооснователь модного дома Dolce & Gabbana Стефано Габбана покинул пост председателя совета директоров компании. Как передает Bloomberg, он рассматривает возможность продажи своей доли. Эксперты агентства полагают, что на это решение может влиять кризис на рынке моды в целом и финансовые трудности бренда в частности. Однако Игорь Гуляев категорически не согласен с этим.

«Сегодня во всем мире непростая ситуация, поэтому экономический спад есть везде. Но это не говорит о том, что великие модные дома должны закрываться. Это полная чушь! Рынок европейский закрывается, открывается рынок Азии. Dolce & Gabbana прекрасно себя чувствует, это ведущий мировой бренд. Я не думаю, что человек отдал 40 лет своей жизни карьере, и спад в мировой экономике влияет на то, что он уходит из этой индустрии», — поделился мнением дизайнер.

Собеседник НСН подчеркнул, что многие знаменитые дизайнеры и главы крупных модных брендов уходили со своих постов, но при этом оставались в индустрии.

«Уходят просто потому, что отдают полномочия следующему поколению. Многие ведущие дизайнеры дают возможность новому поколению поработать, тем более остаются люди из их команд, поэтому есть кому продолжать это дело. По официальным бумагам люди уходят, но это не говорит о том, что они уходят из индустрии вообще. Просто-напросто человеку уже много лет, свою старость он обеспечил и может красиво и интересно жить», — заключил Гуляев.

