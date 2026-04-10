Экс-замминистра обороны РФ Павла Попова приговорили к 19 годам колонии
Бывшего замглавы Минобороны РФ Павла Попова признали виновным в получении особо крупной взятки, а также в совершении должностных преступлений. Как пишет ТАСС, решение принял 235-й гарнизонный военный суд.
В качестве наказания экс-замминистра назначили 19 лет лишения свободы в колонии строгого режима, а также штраф в размере 85 млн рублей.
Кроме того, суд лишил 69-летнего Попова звания генерала армии в запасе и запретил ему в течение семи лет занимать должности в государственных органах.
Ранее экс-руководителя 9-го Лечебно-диагностического центра Минобороны РФ Константина Кувшинова приговорили к 7,5 годам лишения свободы за хищение 57 млн рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
