Стэнфордский университет внесли в перечень нежелательных в РФ организаций
Минюст РФ признал деятельность американского Университета имени Леланда Стэнфорда - младшего (Стэнфордский университет) нежелательной на территории России. Об этом сообщает ТАСС.
«Leland Stanford Junior University (Stanford University, «Университет имени Леланда Стэнфорда - младшего», «Стэнфордский университет»), США», - указано в реестре ведомства.
Также в список нежелательных в РФ организаций попали «Центр по российским, восточноевропейским и евразийским исследованиям» (США) и организация «Кризисное моделирование для мира» (Германия).
Ранее в РФ нежелательной организацией был признан Калифорнийский университет в Бёркли (University of California, Berkeley), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
- Стэнфордский университет внесли в перечень нежелательных в РФ организаций
