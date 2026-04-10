Стэнфордский университет внесли в перечень нежелательных в РФ организаций

«Leland Stanford Junior University (Stanford University, «Университет имени Леланда Стэнфорда - младшего», «Стэнфордский университет»), США», - указано в реестре ведомства.

Также в список нежелательных в РФ организаций попали «Центр по российским, восточноевропейским и евразийским исследованиям» (США) и организация «Кризисное моделирование для мира» (Германия).

Ранее в РФ нежелательной организацией был признан Калифорнийский университет в Бёркли (University of California, Berkeley), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

