Антонов сравнил решение США дать Киеву F-16 с «несущимся составом без тормозов»

Проект «Украина» трещит по швам, и решение США об отправке Киеву истребителей F-16 напоминает «железнодорожный состав без тормозов». Об этом заявил посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов.

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Как отметил дипломат, вкачанные на Украину десятки миллиардов долларов «взлетают на воздух» в зоне специальной военной операции.

«На фоне провала разрекламированного "контрнаступления" предоставление военной помощи республике все менее популярно среди простых американцев. <...> Последние шаги ... такие как подготовка к отправке F-16, напоминают несущийся на всех парах железнодорожный состав без тормозов», — цитирует Антонова Telegram-канал российской дипмиссии.

Посол подчеркнул, что Вашингтон допускает все новые безумные решения и безответственные заявления в поисках выхода из тупика, в который загнал себя сам.

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ФОТО: РИА Новости/Михаил Тургиев
ТЕГИ:УкраинаСШАРоссийское ПосольствоАнатолий Антонов

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