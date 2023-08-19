Антонов сравнил решение США дать Киеву F-16 с «несущимся составом без тормозов»

Как отметил дипломат, вкачанные на Украину десятки миллиардов долларов «взлетают на воздух» в зоне специальной военной операции.

«На фоне провала разрекламированного "контрнаступления" предоставление военной помощи республике все менее популярно среди простых американцев. <...> Последние шаги ... такие как подготовка к отправке F-16, напоминают несущийся на всех парах железнодорожный состав без тормозов», — цитирует Антонова Telegram-канал российской дипмиссии.

Посол подчеркнул, что Вашингтон допускает все новые безумные решения и безответственные заявления в поисках выхода из тупика, в который загнал себя сам.

