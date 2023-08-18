СМИ: Украина получит первые истребители F-16 в 2024 году
Украинская армия может получить американские истребители F-16 не раньше, чем через год, сообщает газета The Netherlands Times со ссылкой на собственные источники.
Издание напоминает, что США разрешили Нидерландам и Дании передать боевые самолёты Украине после завершения подготовки украинских летчиков.
Как пишет газета, первые украинские пилоты завершат обучение, скорее всего, летом будущего года. Таким образом F-16 будут переданы Киеву в 2024 году.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что F-16 нужны Киеву не только для контрнаступления, но и для контроля морского пути из Одессы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru