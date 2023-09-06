Антонов: Скорого возвращения захваченных в США российских дипобъектов не просматривается
Возможности возвращения в ближайшее время российской дипломатической собственности, фактически захваченной несколько лет назад американскими властями, не просматриваются, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление посла России в США Анатолия Антонова.
По его словам, за шесть лет вернуть отобранную США недвижимость РФ не удалось. «Ну, никогда не говори никогда, мы знаем эту фразу, но с другой стороны, пока, в ближайшее время нам не вернуть эту дипсобственность», — заявил дипломат.
По оценке российских властей, в 2017 году США незаконно изъяли методом «рейдерского захвата» шесть объектов недвижимости: дачи в штатах Мэриленд и Нью-Йорк, здание торгпредства в Вашингтоне, служебное здание генконсульства и резиденцию генконсула в Сан-Франциско, а также резиденцию генконсула в Сиэтле.
Также Антонов исключил улучшение отношений РФ и США в ближайшее время, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Антонов: Скорого возвращения захваченных в США российских дипобъектов не просматривается
- Экс-глава СБУ заявил об отделе, занимающегося убийствами
- Минобороны РФ: в Брянской области уничтожен украинский беспилотник
- Байден посетит саммит G20, несмотря на коронавирус у жены
- На Украине заявили, что без поддержки авиации нет шансов в конфликте с РФ
- Три человека пострадали в автоаварии с автобусом в Подмосковье
- MWM: США могут пересмотреть помощь ВСУ после уничтожения Challenger 2
- В СНБО Украины заявили о начале третьей мировой войны
- Центробанк констатировал перегрев российской экономики
- Россия и Мьянма восстановили авиасообщение
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru