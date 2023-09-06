Антонов: Скорого возвращения захваченных в США российских дипобъектов не просматривается

По его словам, за шесть лет вернуть отобранную США недвижимость РФ не удалось. «Ну, никогда не говори никогда, мы знаем эту фразу, но с другой стороны, пока, в ближайшее время нам не вернуть эту дипсобственность», — заявил дипломат.

По оценке российских властей, в 2017 году США незаконно изъяли методом «рейдерского захвата» шесть объектов недвижимости: дачи в штатах Мэриленд и Нью-Йорк, здание торгпредства в Вашингтоне, служебное здание генконсульства и резиденцию генконсула в Сан-Франциско, а также резиденцию генконсула в Сиэтле.

Также Антонов исключил улучшение отношений РФ и США в ближайшее время, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

