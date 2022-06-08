Антонов: Россия ответит на поставки США дальнобойных ракет Украине

Если американские власти решат поставлять Киеву дальнобойные ракеты, то Москва предпримет адекватные шаги для отражения атаки, сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов.

Медведев: Москва ударит по центрам принятия решений, если Киев атакует РФ

«Если американцы решатся поставлять дальнобойные ракеты, то, даже не сомневаюсь в этом, что российская сторона предпримет адекватные шаги, которые позволят защитить нашу территорию от возможной атаки», — сказал дипломат.

Российский лидер Владимир Путин заявил, что РФ сделает выводы, если Украина получит от Запада ракеты дальнего действия, и начнет «наносить удары по тем объектам, по которым мы пока не наносим».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Михаил Тургиев
ТЕГИ:УкраинаСШАРакетыАнатолий Антонов
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры