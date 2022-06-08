Антонов: Россия ответит на поставки США дальнобойных ракет Украине
Если американские власти решат поставлять Киеву дальнобойные ракеты, то Москва предпримет адекватные шаги для отражения атаки, сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов.
«Если американцы решатся поставлять дальнобойные ракеты, то, даже не сомневаюсь в этом, что российская сторона предпримет адекватные шаги, которые позволят защитить нашу территорию от возможной атаки», — сказал дипломат.
Российский лидер Владимир Путин заявил, что РФ сделает выводы, если Украина получит от Запада ракеты дальнего действия, и начнет «наносить удары по тем объектам, по которым мы пока не наносим».
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