Антонов: Россия ответит на поставки США дальнобойных ракет Украине

«Если американцы решатся поставлять дальнобойные ракеты, то, даже не сомневаюсь в этом, что российская сторона предпримет адекватные шаги, которые позволят защитить нашу территорию от возможной атаки», — сказал дипломат.

Российский лидер Владимир Путин заявил, что РФ сделает выводы, если Украина получит от Запада ракеты дальнего действия, и начнет «наносить удары по тем объектам, по которым мы пока не наносим».

