Антонов: Россия ответит на навязываемую Штатами конфронтацию

По его словам, американская администрация «поздравила» российский народ с объявлением очередных ограничительных мер. Как отметил дипломат, Москва не собирается «навязываться» в партнёры.

«Россия открыта к честному и равноправному диалогу, если и когда американцы для этого созреют», — отметил дипломат.

Ранее американские власти ввели санкции против Мосбиржи, НКЦ, НРД, РНПК и СОГАЗ.

Новые ограничительные меры против России не должны повлиять на курс рубля в среднесрочной перспективе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

