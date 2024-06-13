Антонов: Россия ответит на навязываемую Штатами конфронтацию

Российские власти ответят на навязываемую Вашингтоном конфронтацию, сообщает RT со ссылкой на заявление посла России в США Анатолия Антонова.

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По его словам, американская администрация «поздравила» российский народ с объявлением очередных ограничительных мер. Как отметил дипломат, Москва не собирается «навязываться» в партнёры.

«Россия открыта к честному и равноправному диалогу, если и когда американцы для этого созреют», — отметил дипломат.

Ранее американские власти ввели санкции против Мосбиржи, НКЦ, НРД, РНПК и СОГАЗ.

Новые ограничительные меры против России не должны повлиять на курс рубля в среднесрочной перспективе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Михаил Тургиев
ТЕГИ:Санкции СШАСШАРоссийское ПосольствоАнатолий Антонов

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