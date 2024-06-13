Антонов: Россия ответит на навязываемую Штатами конфронтацию
Российские власти ответят на навязываемую Вашингтоном конфронтацию, сообщает RT со ссылкой на заявление посла России в США Анатолия Антонова.
По его словам, американская администрация «поздравила» российский народ с объявлением очередных ограничительных мер. Как отметил дипломат, Москва не собирается «навязываться» в партнёры.
«Россия открыта к честному и равноправному диалогу, если и когда американцы для этого созреют», — отметил дипломат.
Ранее американские власти ввели санкции против Мосбиржи, НКЦ, НРД, РНПК и СОГАЗ.
Новые ограничительные меры против России не должны повлиять на курс рубля в среднесрочной перспективе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Антонов: Россия ответит на навязываемую Штатами конфронтацию
- Российским отелям присвоили первые сертификаты Muslim Friendly
- Стало известно о повреждениях идущего из России греческого судна после атаки хуситов
- В России в хлеб хотят добавлять обогащенную йодом соль
- СМИ: Суд рассмотрит жалобу на арест замглавы Генштаба Шамарина
- В США прокомментировали учения с российскими кораблями
- В Госдуме не исключили новый формат работы Мосбиржи с долларом
- Зеленский провел переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии
- Дело о рекордных взятках поступило в суд Московской области
- Госдума может запретить выплачивать зарплату ниже МРОТ после вычета НДФЛ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru