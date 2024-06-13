В Госдуме не исключили новый формат работы Мосбиржи с долларом

По его словам, торги проходят внутри страны, а работу биржи «переналадят и будут продолжать торговать», на что понадобится некоторое время. Депутат не исключил, что торги могут перенести на другую площадку.

Ранее стало известно, что Московская биржа с 13 июня 2024 года прекращает торги долларом и евро. Это связано с санкциями США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

