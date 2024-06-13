В Госдуме не исключили новый формат работы Мосбиржи с долларом
Из-за новых антироссийских санкций со стороны Вашингтона Мосбиржа может перейти к новому формату работы с долларом, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на заявление заместителя председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаила Делягина.
По его словам, торги проходят внутри страны, а работу биржи «переналадят и будут продолжать торговать», на что понадобится некоторое время. Депутат не исключил, что торги могут перенести на другую площадку.
Ранее стало известно, что Московская биржа с 13 июня 2024 года прекращает торги долларом и евро. Это связано с санкциями США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru