Антонов: Россия открыта к дипломатии с другими странами

Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Россия открыта к дипломатическому диалогу с миром, особенно сейчас. Об этом сообщает ТАСС.

В США заявили о намерении ужесточать режим санкций в отношении России

Антонов также повторил, что российско-американские дипломатические отношения в текущий момент достигли критической точки.

Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что получил на почту письмо с предложением осудить политику президента РФ Владимира Путина.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Михаил Тургиев
ТЕГИ:СШАПосолАнатолий АнтоновДипломатия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры