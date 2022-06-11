Антонов: Россия открыта к дипломатии с другими странами
11 июня 202200:59
Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Россия открыта к дипломатическому диалогу с миром, особенно сейчас. Об этом сообщает ТАСС.
Антонов также повторил, что российско-американские дипломатические отношения в текущий момент достигли критической точки.
Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что получил на почту письмо с предложением осудить политику президента РФ Владимира Путина.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru