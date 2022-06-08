США предложили послу Антонову осудить политику Путина

По словам дипломата, дипмиссия потребовала от американских властей объяснений по данному вопросу. В письме содержался призыв также отказаться от родины. «Если я это сделаю, то мне предложили обратиться в офис первого заместителя госсекретаря Уэнди Шерман», — заявил Антонов.

Также дипломат заявил, что российско-американские дипломатические отношения в текущий момент находятся на беспрецедентно низком уровне.

