Антонов: Россия надеется на скорое назначение посла США

«Мы исходим из того, что прерывать контакты не надо, не надо дипломатические отношения рвать. Я считаю, что это было бы неправильное решение, и, на мой взгляд, у американской стороны желания прерывать отношения между двумя нашими странами нет», — цитирует дипломата РИА Новости.

Антонов добавил, что российская сторона надеется, что посол США в РФ будет утвержден в скором будущем, «и американское посольство будет работать в полную силу».

Ранее президент США Джо Байден предложил на должность посла в Москве кадровую сотрудницу Госдепартамента Линн Трейси. Кандидатуру дипломата, уже одобренную Россией, осталось утвердить в сенате.

На минувшей неделе Антонов назвал верным решение Минфинана США отменить ограничения в отношении диппредставительств России, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

