Антонов: Россия надеется на скорое назначение посла США
Россия не видит со стороны США желания прерывать двусторонние отношения и надеется на скорое назначение нового американского посла в Москве. Об этом заявил посол РФ в Соединенных Штатах Анатолий Антонов.
«Мы исходим из того, что прерывать контакты не надо, не надо дипломатические отношения рвать. Я считаю, что это было бы неправильное решение, и, на мой взгляд, у американской стороны желания прерывать отношения между двумя нашими странами нет», — цитирует дипломата РИА Новости.
Антонов добавил, что российская сторона надеется, что посол США в РФ будет утвержден в скором будущем, «и американское посольство будет работать в полную силу».
Ранее президент США Джо Байден предложил на должность посла в Москве кадровую сотрудницу Госдепартамента Линн Трейси. Кандидатуру дипломата, уже одобренную Россией, осталось утвердить в сенате.
На минувшей неделе Антонов назвал верным решение Минфинана США отменить ограничения в отношении диппредставительств России, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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