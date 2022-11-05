Антонов: США не смогут «отменить» Россию
Перспектив выправления отношений России и США не просматривается, однако Вашингтон должен понимать, что «удалить» или «отменить» РФ не удастся. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов.
«Сегодня американцы не хотят с нами разговаривать. В нынешних политических условиях, по крайней мере в среднесрочной перспективе, мы не просматриваем возможность улучшения российско-американских отношений», — цитирует дипломата РИА Новости.
Как отметил Антонов, Москва твердо убеждена в необходимости диалога с Вашингтоном в интересах обеих стран и всего мира. По словам посла, Россия и США — «две великие ядерные державы, от которых зависит мир на планете».
«Политика нынешних властей США направлена на то, чтобы выгнать Россию отовсюду. Но невозможно удалить или отменить Россию», — добавил Антонов.
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