Антонов: Путин принял решение по ответу на атаку на Курскую область
Президент Владимир Путин принял решение по ответу на атаку Украины на Курскую область. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, передает РИА Новости.
«Искренне вам говорю, что президент принял решение», — отметил дипломат.
По словам Антонова, он «твердо убежден», что все понесут суровое наказание за произошедшее в Курской области.
Между тем официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что нападение ВСУ на российский регион произошло при поддержке Запада, который санкционировал атаку, и эти действия аннулируют возможность переговоров, пишет 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Медведев назвал попытку запретить УПЦ мерзкой историей
- В Исландии на полуострове Рейкьянес началось извержение вулкана
- Киану Ривз подписал однодневный контракт с канадским хоккейным клубом «Виндзор»
- «Айыл банк» и «Компаньон» из Киргизии приостановили переводы для РФ
- Алаудинов заявил об уничтожении двух групп ВСУ в Курской области
- Роспотребнадзор поручил производителям чая исключить наличие пестицидов в напитке
- Антонов: Путин принял решение по ответу на атаку на Курскую область
- Спасатели эвакуировали 236 человек из лесного пожара в Домбае
- На Запорожской АЭС отключилась высоковольтная линия энергоснабжения
- В Белгородской и Курской областях сбили семь беспилотников ВСУ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru