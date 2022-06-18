Антонов предупредил об опасности конфронтации между Россией и США
Поставки оружия на Украину — путь к конфронтации между Россией и США. Об этом заявил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
«Обуреваемые желанием нанести России стратегическое поражение здешние (американские. - НСН) элиты повышают ставки в эскалации напряженности, накачивая киевский режим вооружениями. Неужели непонятно, что это дорога к прямой военной конфронтации между крупнейшими ядерными державами, чреватой непредсказуемыми последствиями», — написал дипломат в своей статье для журнала Newsweek.
Как отметил Антонов, планы США «санкционно удушить» Россию не срабатывают. Усилия Вашингтона «никак не повлияют на решимость Вооруженных сил России» выполнить задачи в рамках спецоперации на Украине, и Соединенным Штатам следует «прекратить тешить себя иллюзиями» о разгроме РФ.
«Что касается собственно Украины, то развитие ситуации с данной страной — "лакмусовая бумажка", которая покажет готовность западных государств учитывать российские озабоченности. От исхода процесса урегулирования кризиса на Украине будет зависеть дальнейшее продвижение по пути стабилизации евробезопасности», — добавил посол.
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