Антонов предупредил об опасности конфронтации между Россией и США

«Обуреваемые желанием нанести России стратегическое поражение здешние (американские. - НСН) элиты повышают ставки в эскалации напряженности, накачивая киевский режим вооружениями. Неужели непонятно, что это дорога к прямой военной конфронтации между крупнейшими ядерными державами, чреватой непредсказуемыми последствиями», — написал дипломат в своей статье для журнала Newsweek.

Как отметил Антонов, планы США «санкционно удушить» Россию не срабатывают. Усилия Вашингтона «никак не повлияют на решимость Вооруженных сил России» выполнить задачи в рамках спецоперации на Украине, и Соединенным Штатам следует «прекратить тешить себя иллюзиями» о разгроме РФ.

«Что касается собственно Украины, то развитие ситуации с данной страной — "лакмусовая бумажка", которая покажет готовность западных государств учитывать российские озабоченности. От исхода процесса урегулирования кризиса на Украине будет зависеть дальнейшее продвижение по пути стабилизации евробезопасности», — добавил посол.

