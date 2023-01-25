Антонов предупредил, что поставленные на Украину американские танки будут уничтожены
Российские военные уничтожат американские танки M1 Abrams в случае их передачи Украине. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.
Ранее СМИ сообщили, что Вашингтон может поставить Киеву боевые машины американского производства. Президент США Джо Байден якобы объявит об этом решении в среду, пишет Газета.ру.
Комментируя эти сведения, Антонов отметил, что Соединенные Штаты постоянно «повышают "планку" военного содействия своим марионеткам».
«Нет никаких сомнений, что в случае принятия решения о передаче Киеву M1 Abrams, американские танки будут уничтожены нашими военными точно так же, как уничтожаются все прочие образцы натовской техники», — приводит слова дипломата Telegram-канал российского посольства.
Антонов указал, что Вашингтон целенаправленно пытается нанести Москве стратегическое поражение, пишет Ura.ru. Поставки американских танков стали бы очередной «вопиющей провокацией» в отношении РФ.
«Ни у кого не должно быть иллюзий, кто является настоящим агрессором в нынешнем конфликте», — заключил посол.
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