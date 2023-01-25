Антонов предупредил, что поставленные на Украину американские танки будут уничтожены

Ранее СМИ сообщили, что Вашингтон может поставить Киеву боевые машины американского производства. Президент США Джо Байден якобы объявит об этом решении в среду, пишет Газета.ру.

Комментируя эти сведения, Антонов отметил, что Соединенные Штаты постоянно «повышают "планку" военного содействия своим марионеткам».

«Нет никаких сомнений, что в случае принятия решения о передаче Киеву M1 Abrams, американские танки будут уничтожены нашими военными точно так же, как уничтожаются все прочие образцы натовской техники», — приводит слова дипломата Telegram-канал российского посольства.

Антонов указал, что Вашингтон целенаправленно пытается нанести Москве стратегическое поражение, пишет Ura.ru. Поставки американских танков стали бы очередной «вопиющей провокацией» в отношении РФ.

«Ни у кого не должно быть иллюзий, кто является настоящим агрессором в нынешнем конфликте», — заключил посол.

