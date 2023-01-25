В Берлине опасаются эскалации конфликта вокруг Украины из-за немецких танков
Поставка Киеву танков Leopard 2 производства Германии усилит эскалацию, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление сопредседателя правой оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алисы Вайдель.
«Просьба польского правительства о разрешении экспорта немецких боевых танков для Украины является причиной больших беспокойств для нас. Фракция "АдГ" просит канцлера (ФРГ Олафа) Шольца сохранить свою уклончивую позицию в вопросе отправки боевых танков Leopard. А безответственное заявление нашего министра иностранных дел (Анналены) Бербок о непрепятствовании Польше в поставках (танков) только подготовило почву для этих безответственных дебатов», — заявила она.
Вайдель подчеркнула, что передача Украине Leopard 2 станет причиной нового витка эскалации, так как Германия «становится стороной войны» и рискует столкнуться с непредсказуемыми последствиями.
Она считает, что канцлеру ФРГ Олафу Шольцу надо продемонстрировать стремление к миру.
Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц принял решение отправить Киеву танки Leopard 2A6. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отношения России с Германией находятся в «достаточно низкой точке», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,9 млн+4 702 / сут.
Умерли
395 тыс.+42 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+5 466 / сут.
- В Берлине опасаются эскалации конфликта вокруг Украины из-за немецких танков
- Сын погибшего в автоаварии с Ефремовым против смены наказания актера
- Кулеба: Украина не желает заключать с РФ соглашение наподобие «Минска»
- СМИ: Шольц решил отправить Украине танки Leopard
- Путин назвал российскую систему ПВО одной из лучших в мире
- Путин заявил, что россиян не так просто оболванить
- Газпромбанк с 27 января прекратит трансграничные переводы в долларах
- Юрист рассказал, какие пункты указа о частичной мобилизации продолжают действовать
- Рекрутер объяснила, почему женщины зарабатывают меньше мужчин
- Никиту Михалкова выписали из больницы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru