«Просьба польского правительства о разрешении экспорта немецких боевых танков для Украины является причиной больших беспокойств для нас. Фракция "АдГ" просит канцлера (ФРГ Олафа) Шольца сохранить свою уклончивую позицию в вопросе отправки боевых танков Leopard. А безответственное заявление нашего министра иностранных дел (Анналены) Бербок о непрепятствовании Польше в поставках (танков) только подготовило почву для этих безответственных дебатов», — заявила она.

Вайдель подчеркнула, что передача Украине Leopard 2 станет причиной нового витка эскалации, так как Германия «становится стороной войны» и рискует столкнуться с непредсказуемыми последствиями.

Она считает, что канцлеру ФРГ Олафу Шольцу надо продемонстрировать стремление к миру.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц принял решение отправить Киеву танки Leopard 2A6. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отношения России с Германией находятся в «достаточно низкой точке», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

