Антонов потребовал от США осудить слова сенатора Грэма о Путине
Посольство РФ в США требует от Вашингтона официальных объяснений в связи с высказываниями сенатора Линдси Грэма, призывавшего к убийству президента России Владимира Путина. Об этом заявил российский посол в Соединенных Штатах Анатолий Антонов.
«Становится страшно за судьбу Соединенных Штатов, у руля которых находятся столь безответственные и непрофессиональные политики. Требуем официальных объяснений и решительного осуждения преступных высказываний этого американца», — говорится в комментарии посла в Facebook российской дипмиссии.
Антонов подчеркнул, что заявление Грэма неприемлемо, а «градус русофобии и ненависти» в США к России зашкаливает.
«Невозможно поверить, что сенатор страны, проповедующей свои моральные ценности в качестве "путеводной звезды" для всего человечества, мог позволить себе призыв к терроризму как способу достижения целей Вашингтона на международной арене», — указал дипломат.
Ранее российское посольство призвало Госдепартамент США прекратить вмешиваться во внутренние дела России.
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