Антонов потребовал от США осудить слова сенатора Грэма о Путине

Посольство РФ в США требует от Вашингтона официальных объяснений в связи с высказываниями сенатора Линдси Грэма, призывавшего к убийству президента России Владимира Путина. Об этом заявил российский посол в Соединенных Штатах Анатолий Антонов.

В США рассказали, когда отменят антироссийские санкции

«Становится страшно за судьбу Соединенных Штатов, у руля которых находятся столь безответственные и непрофессиональные политики. Требуем официальных объяснений и решительного осуждения преступных высказываний этого американца», — говорится в комментарии посла в Facebook российской дипмиссии.

Антонов подчеркнул, что заявление Грэма неприемлемо, а «градус русофобии и ненависти» в США к России зашкаливает.

«Невозможно поверить, что сенатор страны, проповедующей свои моральные ценности в качестве "путеводной звезды" для всего человечества, мог позволить себе призыв к терроризму как способу достижения целей Вашингтона на международной арене», — указал дипломат.

Ранее российское посольство призвало Госдепартамент США прекратить вмешиваться во внутренние дела России.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Михаил Тургиев
ТЕГИ:СШАВладимир ПутинАнатолий Антонов
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры