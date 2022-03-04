Антонов потребовал от США осудить слова сенатора Грэма о Путине

«Становится страшно за судьбу Соединенных Штатов, у руля которых находятся столь безответственные и непрофессиональные политики. Требуем официальных объяснений и решительного осуждения преступных высказываний этого американца», — говорится в комментарии посла в Facebook российской дипмиссии.

Антонов подчеркнул, что заявление Грэма неприемлемо, а «градус русофобии и ненависти» в США к России зашкаливает.

«Невозможно поверить, что сенатор страны, проповедующей свои моральные ценности в качестве "путеводной звезды" для всего человечества, мог позволить себе призыв к терроризму как способу достижения целей Вашингтона на международной арене», — указал дипломат.

Ранее российское посольство призвало Госдепартамент США прекратить вмешиваться во внутренние дела России.

