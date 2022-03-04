Посольство РФ в США призвало Госдеп прекратить вмешиваться во внутренние дела России
Посольство РФ в Вашингтоне ответило на заявление Госдепартамента США относительно ограничения доступа к телеканалу «Дождь» (признан СМИ-иноагентом) и радиостанции «Эхо Москвы», призвав Вашингтон прекратить вмешательство во внутренние дела Москвы.
«Прежде чем читать проповеди, коллегам нужно научиться соблюдать собственные заповеди. Цензура в американских СМИ и нетерпимость к инакомыслию уже давно стали нормой в худших традициях тоталитарных режимов», — говорится в комментарии, опубликованном на странице российской дипмиссии в Facebook.
В посольстве отметили, что ресурсы систематически публиковали заведомо ложные материалы о характере и способах ведения боевых действий во время специальной операции РФ на Украине. Также радио и телеканал подстрекали к организации протестов, экстремизму и насилию, пишет RT. Дипмиссия подчеркнула, что действия России призваны «защитить население ДНР и ЛНР, остановить геноцид русских, провести демилитаризацию и денацификацию украинского государства, обеспечить безъядерный статус Украины».
Роскомнадзор 1 марта ограничил доступ к ресурсам «Эха Москвы» и «Дождя» за целенаправленное размещение ложной информации о российской спецоперации и призывы к акциям протеста, напоминает «Свободная пресса».
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