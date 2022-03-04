Посольство РФ в США призвало Госдеп прекратить вмешиваться во внутренние дела России

«Прежде чем читать проповеди, коллегам нужно научиться соблюдать собственные заповеди. Цензура в американских СМИ и нетерпимость к инакомыслию уже давно стали нормой в худших традициях тоталитарных режимов», — говорится в комментарии, опубликованном на странице российской дипмиссии в Facebook.

В посольстве отметили, что ресурсы систематически публиковали заведомо ложные материалы о характере и способах ведения боевых действий во время специальной операции РФ на Украине. Также радио и телеканал подстрекали к организации протестов, экстремизму и насилию, пишет RT. Дипмиссия подчеркнула, что действия России призваны «защитить население ДНР и ЛНР, остановить геноцид русских, провести демилитаризацию и денацификацию украинского государства, обеспечить безъядерный статус Украины».

Роскомнадзор 1 марта ограничил доступ к ресурсам «Эха Москвы» и «Дождя» за целенаправленное размещение ложной информации о российской спецоперации и призывы к акциям протеста, напоминает «Свободная пресса».

