Антонов покинул посольство РФ в Вашингтоне

Оттуда он вылетит на консультации в Москву. Дипломат отправится рейсом «Аэрофлота» из аэропорта имени Джона Кеннеди.

Ранее президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC заявил, что российский лидер Владимир Путин ответит за «вмешательство» в президентские выборы в США, приписываемое России. Кроме того, американский президент ответил утвердительно на вопрос, считает ли он Путина убийцей.

Как сообщил ранее Антонов, посольство России получило от граждан США письма с извинениями за высказывания американских властей в адрес России.

