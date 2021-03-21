Антонов покинул посольство РФ в Вашингтоне

Посол России в США Анатолий Антонов выехал из Вашингтона и отправился в Нью-Йорк, сообщает ТАСС.

Антонов вылетит в Москву для консультаций 20 марта

Оттуда он вылетит на консультации в Москву. Дипломат отправится рейсом «Аэрофлота» из аэропорта имени Джона Кеннеди.

Ранее президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC заявил, что российский лидер Владимир Путин ответит за «вмешательство» в президентские выборы в США, приписываемое России. Кроме того, американский президент ответил утвердительно на вопрос, считает ли он Путина убийцей.

Как сообщил ранее Антонов, посольство России получило от граждан США письма с извинениями за высказывания американских властей в адрес России.

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ФОТО: РИА Новости/Михаил Тургиев
ТЕГИ:Российское ПосольствоАнатолий Антонов
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