Антонов покинул посольство РФ в Вашингтоне
Посол России в США Анатолий Антонов выехал из Вашингтона и отправился в Нью-Йорк, сообщает ТАСС.
Оттуда он вылетит на консультации в Москву. Дипломат отправится рейсом «Аэрофлота» из аэропорта имени Джона Кеннеди.
Ранее президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC заявил, что российский лидер Владимир Путин ответит за «вмешательство» в президентские выборы в США, приписываемое России. Кроме того, американский президент ответил утвердительно на вопрос, считает ли он Путина убийцей.
Как сообщил ранее Антонов, посольство России получило от граждан США письма с извинениями за высказывания американских властей в адрес России.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,4 млн+9 632 / сут.
Умерли
94 659+392 / сут.
Выздоровели
4,1 млн+11 279 / сут.
- Финансист рассказал о динамике курса доллара в ближайшее время
- Россиянку избили в отеле Стамбула
- Анатолий Антонов заявил, что пробудет в Москве столько, сколько понадобится
- МВФ: мировая экономика восстанавливается быстрее, чем ожидалось
- Байден заявил, что Камала Харрис умнее его
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru