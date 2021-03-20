Российское посольство получило от граждан США письма с извинениями за слова Байдена
Посольство России получило от граждан США письма с извинениями за высказывания американских властей в адрес России. Об этом сообщается в заявлении посла РФ в Соединенных Штатах Анатолия Антонова, опубликованном на странице дипмиссии в Facebook.
«Хотел бы выразить чувство глубочайшей признательности гражданам США, направившим в адрес посольства письма в поддержку развития дружественных отношений между Россией и США», — заявил дипломат.
Посол подчеркнул, что американцы «выражали несогласие и приносили извинения за необдуманные заявления» в адрес РФ.
По словам Антонова, он тронут позицией граждан Соединенных Штатов, которые осознают, что российско-американский диалог должен быть основан на взаимном уважении. Посол считает, что это свидетельствует о наличии потенциала для нормализации отношений народов РФ и США.
Ранее президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC заявил, что российский лидер Владимир Путин ответит за «вмешательство» в президентские выборы в США, приписываемое России. Кроме того, американский президент ответил утвердительно на вопрос, считает ли он Путина убийцей.
В свою очередь, президент России, комментируя высказывания своего американского коллеги пожелал ему здоровья и предложил организовать открытую публичную дискуссию.
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