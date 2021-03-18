Антонов вылетит в Москву для консультаций 20 марта

Посол РФ в США Анатолий Антонов 20 марта вылетит в Москву для консультаций, следует из сообщения посольства.

«В ходе встреч в МИД России и других ведомствах планируется обсудить пути выправления пребывающих в кризисе российско-американских связей», - говорится в заявлении.

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Посол России в США Анатолий Антонов приглашен в Москву на консультации. Об этом сообщается в опубликованном в среду комментарии официального представителя министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой.

Отмечается, что цель консультаций — «проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений с США».

Ранее Байден заявил в интервью телеканалу ABC, что президент России Владимир Путин будет нести ответственность за «вмешательство» в президентские выборы в США. Кроме того, американский лидер ответил утвердительно на вопрос, считает ли он Путина убийцей.

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ФОТО: РИА Новости/Михаил Тургиев
ТЕГИ:Российское ПосольствоАнатолий Антонов
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