Антонов вылетит в Москву для консультаций 20 марта
Посол РФ в США Анатолий Антонов 20 марта вылетит в Москву для консультаций, следует из сообщения посольства.
«В ходе встреч в МИД России и других ведомствах планируется обсудить пути выправления пребывающих в кризисе российско-американских связей», - говорится в заявлении.
Посол России в США Анатолий Антонов приглашен в Москву на консультации. Об этом сообщается в опубликованном в среду комментарии официального представителя министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой.
Отмечается, что цель консультаций — «проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений с США».
Ранее Байден заявил в интервью телеканалу ABC, что президент России Владимир Путин будет нести ответственность за «вмешательство» в президентские выборы в США. Кроме того, американский лидер ответил утвердительно на вопрос, считает ли он Путина убийцей.
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