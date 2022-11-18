Песков: Украина весьма скрупулезно выполняет директивы Запада

Киев весьма скрупулезно выполняет директивы Запада. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о роли Запада в переговорах с Украиной.

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По его словам, предыдущий опыт общения с Киевом показывает, что без разговоров с Западом позиция Киева «весьма и весьма изменчива».

«Безусловно, скажем так, направляющим, подкрепляющим и укрепляющим элементом такого общения могло бы быть и общение с Западом», - приводит РИА Новости слова представителя Кремля.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон призвал другие страны убедить Россию вернуться за стол переговоров для разрешения ситуации на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияЗападУкраинаДмитрий Песков
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