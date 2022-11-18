Песков: Украина весьма скрупулезно выполняет директивы Запада

По его словам, предыдущий опыт общения с Киевом показывает, что без разговоров с Западом позиция Киева «весьма и весьма изменчива».

«Безусловно, скажем так, направляющим, подкрепляющим и укрепляющим элементом такого общения могло бы быть и общение с Западом», - приводит РИА Новости слова представителя Кремля.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон призвал другие страны убедить Россию вернуться за стол переговоров для разрешения ситуации на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

