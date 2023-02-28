Антонов обвинил США в нарушении центральных положений ДСНВ

Как отметил дипломат, Соединенные Штаты по не согласованной с РФ процедуре объявляет пусковые установки баллистических ракет на подводных лодках и тяжелые бомбардировщики неспособными выполнять ядерные задачи. Более сотни из таких вооружений «нелегитимно» вывели из-под засчета по ДСНВ, и российские инспекторы не могли удостовериться в итогах «переоборудования», пишет «Свободная пресса». При этом в Госдепартаменте обвиняют Россию в создании «ядерных угроз».

Кроме того, Антонов напомнил, что США до сих пор не ратифицировали Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), что сделала бы «ответственная ядерная держава», пишет Газета.ру.

«Наше решение приостановить участие в ДСНВ было единственно верным в сложившихся обстоятельствах. Однако мы продолжаем соблюдать предусмотренные ... количественные ограничения. Для создания условий по возвращению к полноценному функционированию соглашения Соединенные Штаты должны пересмотреть агрессивную антироссийскую политику», — приводит слова Антонова Telegram-канал российской дипмиссии.

Дипломат подчеркнул, что сейчас Вашингтон не готов даже к «символическим позитивным жестам».

