Антонов: Новые санкции против России усугубляют состояние дел в мире

«Объявленные меры — очередное подтверждение русофобской истерии Вашингтона. Они находятся в одном ряду с попытками возложить на Россию вину за глобальные экономические дисбалансы, включая рост цен на топливо», – приводятся слова дипломата в Telegram-канале российского посольства.

Антонов отмечает, что «порочная ограничительная практика» грозит новыми перебоям в цепочках поставок и отразится на мировой продовольственной безопасности. Проблемы могут появиться в том числе в самих Соединенных Штатах, пишет Газета.ру. По словам посла, в США приобретает все более острый характер проблема нехватки ряда продуктов.

Кроме того, дипломат подчеркнул, что попытки американской стороны заблокировать возможность осуществления Россией платежей не останутся без внимания инвесторов и подорвут доверие к США. Тем не менее Россия по-прежнему готова в срок обслуживать собственные долговые обязательства, несмотря на ограничения, отмечает телеканал «360».

