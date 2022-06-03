Антонов: Новые санкции против России усугубляют состояние дел в мире

Россия «не удивлена» введением новых антироссийских санкций США и считает, что подобная практика будет усугублять экономическую ситуацию в мире. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов.

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«Объявленные меры — очередное подтверждение русофобской истерии Вашингтона. Они находятся в одном ряду с попытками возложить на Россию вину за глобальные экономические дисбалансы, включая рост цен на топливо», – приводятся слова дипломата в Telegram-канале российского посольства.

Антонов отмечает, что «порочная ограничительная практика» грозит новыми перебоям в цепочках поставок и отразится на мировой продовольственной безопасности. Проблемы могут появиться в том числе в самих Соединенных Штатах, пишет Газета.ру. По словам посла, в США приобретает все более острый характер проблема нехватки ряда продуктов.

Кроме того, дипломат подчеркнул, что попытки американской стороны заблокировать возможность осуществления Россией платежей не останутся без внимания инвесторов и подорвут доверие к США. Тем не менее Россия по-прежнему готова в срок обслуживать собственные долговые обязательства, несмотря на ограничения, отмечает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости/Михаил Тургиев
ТЕГИ:СШАСанкции Против РоссииАнатолий Антонов
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