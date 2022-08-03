Антонов: Новые антироссийские санкции США вредят мировым рынкам

«Раскрученная Вашингтоном "санкционная машина" продолжает "штамповать" ограничения против отечественного бизнеса в попытке вытеснить Россию с мировых рынков. Занять освободившиеся позиции за счет банального шантажа, а не справедливой конкуренции», — заявил дипломат.

«Отсюда - риски дальнейшего роста цен и возникновения проблем с получением необходимой продукции. Наибольший ущерб будет нанесен развивающимся странам», — сказал посол.

Напомним, в санкционный список США попали ещё 13 физических и более 30 юридических лиц из России. В список юридических лиц, в отношении которых ввели санкции, попали фонд «Сколково», Магнитогорский металлургический комбинат и ряд технических институтов.

