Антонов: Новые антироссийские санкции США вредят мировым рынкам

Очередные ограничительные меры против Москвы дополнительно расшатывают глобальные рынки, и без того страдающие от нарушений цепочек поставок, сообщает РИА Новости со ссылкой на российского посла в Вашингтоне Анатолия Антонова.

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«Раскрученная Вашингтоном "санкционная машина" продолжает "штамповать" ограничения против отечественного бизнеса в попытке вытеснить Россию с мировых рынков. Занять освободившиеся позиции за счет банального шантажа, а не справедливой конкуренции», — заявил дипломат.

«Отсюда - риски дальнейшего роста цен и возникновения проблем с получением необходимой продукции. Наибольший ущерб будет нанесен развивающимся странам», — сказал посол.

Напомним, в санкционный список США попали ещё 13 физических и более 30 юридических лиц из России. В список юридических лиц, в отношении которых ввели санкции, попали фонд «Сколково», Магнитогорский металлургический комбинат и ряд технических институтов.

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ФОТО: РИА Новости/Михаил Тургиев
ТЕГИ:Санкции Против РоссииРоссийское ПосольствоАнатолий Антонов
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