Антонов: Новые антироссийские санкции США вредят мировым рынкам
Очередные ограничительные меры против Москвы дополнительно расшатывают глобальные рынки, и без того страдающие от нарушений цепочек поставок, сообщает РИА Новости со ссылкой на российского посла в Вашингтоне Анатолия Антонова.
«Раскрученная Вашингтоном "санкционная машина" продолжает "штамповать" ограничения против отечественного бизнеса в попытке вытеснить Россию с мировых рынков. Занять освободившиеся позиции за счет банального шантажа, а не справедливой конкуренции», — заявил дипломат.
«Отсюда - риски дальнейшего роста цен и возникновения проблем с получением необходимой продукции. Наибольший ущерб будет нанесен развивающимся странам», — сказал посол.
Напомним, в санкционный список США попали ещё 13 физических и более 30 юридических лиц из России. В список юридических лиц, в отношении которых ввели санкции, попали фонд «Сколково», Магнитогорский металлургический комбинат и ряд технических институтов.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,6 млн+9 560 / сут.
Умерли
383 тыс.+48 / сут.
Выздоровели
18,0 млн+8 573 / сут.
- В Германии призвали отказаться от санкций против России
- Власти Молдавии предложили заменить российский газ древесиной ивы
- В МИД заявили о признании США в создании «IT-армии Украины»
- Антонов: Новые антироссийские санкции США вредят мировым рынкам
- Китай приостанавливает экспорт песка на Тайвань
- В Херсонской области расстрелян автобус с эвакуированными жителями
- Стало известно о просадке рубля в августе
- По факту отравления детей в лагере под Нижним Тагилом заведено дело
- СМИ: между Белым домом и Зеленским существует «глубокое недоверие»
- Пекин не исключил военных мер в отношении Тайваня
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru